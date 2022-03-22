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Gaziantep’te pes dedirten kazalar kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde sürücüler ile yayaların dikkatsizliği yüzünden yaşanan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazalar pes dedirtti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde Mart ayında yaşanan 20 trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Kazalar çiğnenmiş kuralların ve dikkatsizliğin sonucudur. Kurallara uy, yaşamını koru” notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin ve yayalarının dikkatsizliği dikkat çekti.

Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda can kaybı yaşanmadı.

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