Zihniyete bak sen! Ali Babacan FETÖ ağzıyla konuştu Kemal Kılıçdaroğlu ses etmedi: 'Burası Nazi toplama kampı' demişti

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'den "sırf 'FETÖ'cüler uğraştığına göre bunların hepsi ak pak suçsuz insanlardır' da demeye de karşıyız" diyen Ali Babacan'a sert sözlerle yüklendi.

TV100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın FETÖ kumpaslarına dair sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ses çıkarmamasını eleştirdi.



Ali Babacan’ın bu sözlerine programda sert tepki gösteren Aytunç Erkin "Hala Türkiye’de, Ergenekon süreçlerinin arkasında duran bir Ali Babacan var. Her mahkemede aklanmış olmasına rağmen, Ali Babacan bunları söylüyor ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ses gelmiyor. Babacan, NATO operasyonunu savunuyor ve kimse ses çıkarmıyor buna." dedi.



Ali Babacan ne demişti?

DEVA lideri Ali Babacan, geçen günlerde Ankara Sincan’da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına ilişkin sorusu üzerine “Türkiye'de maalesef yakın tarihimizde, ordumuz içerisinde bu tür eğilimler, 'Siyaset bazen ülkeyi yoldan çıkarır, biz buradayız, ordu olarak el koyarız, şekle sokarız' diyen bir zihniyet olmuştur. Bu tür hazırlıklar içinde olanlarla ilgili devlet mücadele etmelidir. Dolayısıyla tüm bu süreçlerin Ergenekon, Balyoz, adı ne olursa olsun bunların bağımsız ve tarafsız yargı süreçlerinden geçtikten sonra ancak şöyledir ya da böyledir diyebiliriz. Böyle silmece FETÖ'nün etkisi altındaki yargının uğraştığı Ergenekon, Balyoz sürecine de biz karşıyız. Ama sırf 'FETÖ'cüler uğraştığına göre bunların hepsi ak pak suçsuz insanlardır' da demeye de karşıyız. İkisinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı eliyle incelenmedikçe bu süreçlerin hiçbirisine doğru ya da yanlış demenin biz doğru olmadığını düşünüyoruz.” demişti.