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'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısıyla viral oldu TRT şarkıcısı Elif Buse Doğan ünlü oldu

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı sosyal medyada viral olmasıyla dillere pelesenk oldu. Türküyü TRT'nin müzik kanalında seslendiren şarkıcı Elif Buse Doğan'ın güzelliği de şarkı kadar ön plana çıktı. Doğan sosyal medyada Amine Gülşe ve Hande Erçel'e benzetiliyor.

Sosyal medyada gündem egelmesiyle son günlerin en çok paylaşılan şarkılarından biri haline gelen 'Langıdı  lan lan Samsak Döveci' adlı türküyü seslendiren genç şarkıcı Elif Buse Doğan sesiyle olduğu kadar güzelliği ile de interneti kasıp kavuruyor. Şarkının gündeme gelmesi ve popüler olmasıyla sosyal medyada ismi en çok aratılan ve kim olduğu merak edilen şarkıcılardan biri haline gelen Elif Buse Doğan'ın Instagram'daki fotoğrafları dikkat çekiyor. Doğan, özellikle Hande Erçel'e ve yüz hatlarıyla da Amine Gülşe'ye çok benzetiliyor. 

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