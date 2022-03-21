Sumi'de amonyak sızıntısı paniği Rusya'dan provokasyon uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Sumi kentindeki bir kimya fabrikasında amonyak sızıntısı meydana geldiğini duyurarak, “Sumi'deki amonyak sızıntısı aşırı milliyetçilerin provokasyonu” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Sumi kentindeki Sumihimprom isimli tesiste amonyak sızıntısı meydana geldiğini duyurarak, "Sumi’de gece saatlerinde Ukraynalı aşırı milliyetçiler tarafından planlı bir provokasyon gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, birkaç gün önce bu yönde uyarıda bulunmuştu. Sumi Bölge İdaresi Başkanı’nın açıklamasına göre, Sumihimprom’da amonyak sızıntısı meydana geldi. Hava kütleleri kente doğru hareket etmediği için Sumi sakinleri için bir tehdit teşkil etmiyor. 19 Mart'ta, Rusya'nın kimyasal silah kullanacağına yönelik açıklamalardan sonra Ukraynalı milliyetçi grupların provokasyon saldırıları düzenleyebileceğini hatırlatmıştık. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’da zehirli maddelerin depolandığı veya üretildiği tesislere hiçbir saldırı planlamıyor ve gerçekleştirmiyor. Ukrayna'daki zehirli maddelerin depolandığı tesislerde meydana gelebilecek olayların sorumlusu doğrudan Kiev milliyetçi rejimidir” ifadelerini kullandı.

80'den fazla paralı asker ve milliyetçi yok edildi

Ukrayna'daki milliyetçi grup askerlerine ve paralı asker gruplarına karşı operasyonların da sürdüğünü belirten Konaşenkov, "21 Mart gecesi yüksek hassasiyetli seyir füzeleri ile Rivne bölgesindeki Novaya Lyubomirka ortak muharebe alanındaki yabancı paralı askerlerin ve Ukraynalı milliyetçi grupların eğitim alanına saldırı yapıldı. 80'den fazla paralı asker ve milliyetçi yok edildi" dedi.

Gece boyunca 44 askeri tesis vuruldu

Ukrayna'ya ait Donbass Bölgesi'ndeki Donetsk'te askeri operasyonlarda Rus birliklerinin Ukrayna mevzilerine ilerleyişini sürdürdüğünü aktaran Konaşenkov, "Bu bölgede sadece 1 gecede 50 militan 3 tank, 4 BMP zırhlı araç, 2 topçu silahı ve 4 arazi aracı imha edildi. Kiev'in banliyösündeki Rusya Silahlı Kuvvetleri, Nikolaevka Köyü'nde, Ukrayna Ordusu'nun özel korunan yeraltı komuta merkezinin kontrolünü ele aldı. Yarısı komuta merkezinin üst düzey komutanı olan 61 Ukrayna askeri kontrol noktasında Rus birliklerine gönüllü olarak teslim Oldu. Rusya'nın özel askeri operasyonunun başından beri 216 insansız hava aracı, 180 uçaksavar füze kompleksi, bin 506 tank, 152 yaylım ateş sistemi, 592 top ve havan topu ve bin 284 adet askeri araç imha edildi. Gece boyunca 44 askeri tesis vuruldu” ifadelerini kullandı.