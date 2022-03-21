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Eyüp Sultan Camisi ramazan ayı için gül suyuyla yıkandı

Eyüp Sultan Camisi'nin avlu ve meydanları, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında gül suyu ile temizlendi.

 Eyüpsultan Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesinde caminin içini, iç ve dış avlusunu gül suyu ile yıkadı. Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilen caminin dış avlusu köpüklü su ile temizlendi, gül suyu döküldü.

Belediye Başkanı Deniz Köken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 2 yıl aranın ardından vatandaşların bu ramazan yeniden Eyüpsultan'da buluşacağını söyledi.

Köken, ramazan ayında İstanbul’da en önemli noktalardan birisinin burası olduğunu belirterek, "Burayı İstanbul'daki bütün vatandaşlarımıza hazır hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Gül suyuyla yıkıyoruz. Ramazana iki gün kala yine aynı hazırlıkları yapacağız. Onun haricinde Zal Mahmutpaşa Külliyesi'nin önünde kitap fuarımız kurulacak. Gelen misafirlerimiz için iftar çadırımız da olacak." diye konuştu.

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