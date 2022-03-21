Üsküdar'da kafede sevgililere müdahale olay olmuştu! O garson çiçekle ödüllendirildi

İSTANBUL Üsküdar'daki faaliyet Çimen Kafe’de 15 Mart günü müşteri bir çifte şef garsonun müdahalesi tepki çekti. Günlerdir protestolar sürerken, Muştu Gençlik üyeleri, "Doğru bir şey yaptınız" diyerek genç çifte müdahale eden garsonu çiçekle ödüllendirdi...

Üsküdar Çimen Kafe’de 15 Mart günü oturan bir çifte şef garsonun müdahalesi tepki çekti. El ele tutuştuklarını söyleyen çifte” Siz ne yaptığınızı biliyorsunuz" yanıtını veren şef garsonun gençlerin 'mesafeli' oturmaları gerektiğini söyledi.

Kendilerine Muştu Gençlik adını veren ve yazar Adem Özköse’nin de aralarında bulunduğu grup, gençlere müdahale eden kafenin müdürüne “siz kötülüğe engel oldunuz” diyerek çiçek verdi.

Muştu Gençlik'in Twitter hesabından o anlar, "Dinimizin ve aile yapımızın ahlaki değerlerini aşağı görenlere karşı gösterdiği hassasiyetten ötürü Muştu Gençlik olarak Üsküdar'daki Çimen Kafe'yi ziyaret ettik. Dini ve insani değerleri yaşatmaya çalışanlar yalnız değildir." notuyla paylaşıldı.