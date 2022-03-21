Habertürk'te ilginç anlar! Öyle sadece bakmakla olmuyor, göstermek lazım

Habertürk ekranlarında sık sık rastlanan ilginç anlara bir yenisi daha eklendi.

Habertürk’te, Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'in konuk olduğu 'Para Gündem' programında 'Ekonomi nasıl yönetilmeli?' konusu konuşulduğu sırada ilginç anlar yaşandı. Habertürk Tv Ekonomi Müdürü Ebru Baki, 'Öyle sadece bakmakla olmuyor, göstermek lazım' ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.



Daha önce de Ebru Baki ile Bülent Aydemir arasındaki diyalog gündem olmuştu. Aydemir'in sebze ve meyve fiyatların çok yüksek olduğundan bahsettiği anlarda söze giren Baki, "Sen de şoka giriyor musun?" şeklinde bir soru yöneltmiş, Aydemir'in açıklamaları esnasında tavırları ve gülüşüyle dikkat çeken Ebru Baki'nin "Yeni meyveleri gördün mü? Yeni sezon yaz meyvelerinde de fiyatlara bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım" demesi ve bu esnada yaptığı el hareketleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.