BIST 2.171
DOLAR 14,85
EURO 16,43
ALTIN 918,18
MEDYA

Habertürk'te ilginç anlar! Öyle sadece bakmakla olmuyor, göstermek lazım

Habertürk ekranlarında sık sık rastlanan ilginç anlara bir yenisi daha eklendi.

Habertürk’te, Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek'in konuk olduğu 'Para Gündem' programında 'Ekonomi nasıl yönetilmeli?' konusu konuşulduğu sırada ilginç anlar yaşandı. Habertürk Tv Ekonomi Müdürü Ebru Baki, 'Öyle sadece bakmakla olmuyor, göstermek lazım' ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti. O anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce de Ebru Baki ile Bülent Aydemir arasındaki diyalog gündem olmuştu. Aydemir'in sebze ve meyve fiyatların çok yüksek olduğundan bahsettiği anlarda söze giren Baki, "Sen de şoka giriyor musun?" şeklinde bir soru yöneltmiş, Aydemir'in açıklamaları esnasında tavırları ve gülüşüyle dikkat çeken Ebru Baki'nin "Yeni meyveleri gördün mü? Yeni sezon yaz meyvelerinde de fiyatlara bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım" demesi ve bu esnada yaptığı el hareketleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
David Beckham'dan Putin'in canını sıkacak hamle: Korkunç bir 3 saat geçirdik
David Beckham'dan Putin'in canını sıkacak hamle: Korkunç bir 3 saat geçirdik
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Kadir Ezildi kaç yaşında 'Sonradan görmeyim' dedi doğum gününde bir bavul para
Kadir Ezildi kaç yaşında 'Sonradan görmeyim' dedi doğum gününde bir bavul para
İstanbul'da yumruklar, sandalyeler havada uçuştu! Türkü bar fena karıştı: Sanatçıya saldırdılar
İstanbul'da yumruklar, sandalyeler havada uçuştu! Türkü bar fena karıştı: Sanatçıya saldırdılar
Diriliş Ertuğrul'un Halime Bacı'sı Esra Bilgiç Victorias Secret iç çamaşırı reklamı Sütyenin üstüne ceket giydi
Diriliş Ertuğrul'un Halime Bacı'sı Esra Bilgiç Victorias Secret iç çamaşırı reklamı Sütyenin üstüne ceket giydi
Mahkum 15. bölüm fragmanı
Mahkum 15. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 36. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 53. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 53. bölüm fragmanı
'Ama kafamız nasıl güzel' diyen fenomen öldü! Yunus Dönertaş'ın cesedi korkunç halde bulundu
'Ama kafamız nasıl güzel' diyen fenomen öldü! Yunus Dönertaş'ın cesedi korkunç halde bulundu
Kar yağışının İstanbul'a gelişini saniye saniye izleyin! İstanbul Boğazı'ndan muhteşem görüntüler
Kar yağışının İstanbul'a gelişini saniye saniye izleyin! İstanbul Boğazı'ndan muhteşem görüntüler