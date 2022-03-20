TOGG'dan heyecan yaratan görüntüler Eksi 40 derecede zorlu performans
Yerli otomobil TOGG'dan zorlu kış koşullarında çekilen özel bir video geldi. Togg'un resmi hesabından paylaşılan videoya ''Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum.'' açıklaması yapıldı.
Türkiye'nin merakla beklenen otomobili Togg'dan heyecan veren görüntüler gelmeye devam ediyor.
Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım geldi. Sıfırın altında eksi 40 dereceye varan zorlu hava koşullarında test edilen TOGG, nefes kesti.
Togg'un resmi hesabından paylaşılan videoya ''Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum.'' açıklaması yapıldı.