Halk TV canlı yayın aracının üzerine çığ düştü! Buz gibi soğukta mahsur kaldılar: 4-5 metre boyutunda

Halk TV Programcısı Serhan Asker ve Halk TV ekibi, Görkemli Hatıralar programının Şavşat'ta gerçekleşen yayının ardından Şavşat-Ardahan arasında çığ düşmesi nedeniyle yolun kapanmasıyla mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında Halk TV ekibi kurtarıldı.

Halk TV Programcısı Serhan Asker ve Halk TV ekibi, Artvin'in Şavşat ilçesinde gerçekleşen Görkemli Hatıralar programının ardından Şavşat-Ardahan arasında düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Sahara Geçidi'nde çığa müdahale eden araç da çığ altında kaldığı için bölgede yol açma çalışmaları güçlükle yapıldı. Naz Özdeğirmenci ile Parantez'e bağlanan Serhan Asker, "Biz Şavşat'taki yayınımızı bitirdikten sonra hemen yola koyulduk. Dün geceden bu yana kar yağışı vardı burada. Şavşat'tan biz yola çıktığımızda her şey normaldi. Yaylaları geçtikten sonra Ardahan'a yakın bir noktada yolda kalanların olduğunu gördük." dedi.



Asker "Biz de yolun açılmasını bekledik. Fakat inanılmaz bir tipiyle karşılaştık. Biraz önce bizim bekleme yaptığımız noktaya çığ düştü. Bu çığ bir insan boyunun üstünde. Kar makinesi yolu açmaya çalışıyor. Yol açıldıktan sonra devam edebilir miyiz diye düşünüyoruz. İki arabayla Kars'a gidiyorduk. Kars yolunda kaldık. İnanılmaz bir tipi var. Sadece bir kar makinesi var. Manzara hiç acıcı değil. Umudumuzu koruyoruz ama ne olur bu tedbirleri önceden alalım" diye konuştu.



“4-5 metre boyutunda çığ düştü”

Çığın düştüğü canlı yayın aracındaki Yavuz Dönmez de Halk TV canlı yayınına bağlanarak gelişmeleri aktardı. Canlı yayın aracına çığ düştüğünü ve hareket edemediklerini söyleyen Dönmez, Ardahan’a 20 km mesafede olduklarını belirtti. Yavuz Dönmez, “4-5 metre boyutunda çığ düştü” bilgisini verdi. Yeterli mazotunuz var mı sorusuna, “İnşallah yeter” yanıtını veren Yavuz Dönmez, görevlilerin bölgeye gelmesini beklediklerini söyledi.



"Devletin bir televizyon kanalı ve bir minibüste de 16’ya yakın insan var"

Yavuz Dönmez'in ardından tekrar yayına bağlanan Serhan Asker de Belediye Başkanı Faruk Demir ile iletişim halinde olduğunu söyledi. Serhan Asker, "Takviye yardım gerekiyor. Sorun çok ciddi bir boyuta ulaştı. Şavşat Belediye Başkanı Nihat Bey aradı ‘ayrıca bir greyder gönderebilirim’ dedi. Uğur Bayraktutan aradı, ilgileniyor. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’i aradım. Karayolları ile görüşeceğim takviye ekip gönderilmesi için çabalayacağım dedi. Devletin bir televizyon kanalı ve bir minibüste de 16’ya yakın insan var. Bir araba daha var. Buradaki arkadaşlar canla başla çalışıyor ama yetersiz kalıyor. Kendi kanalımızda canlı yayın aracılıyla yardım istiyoruz. İki arkadaşımız çalışıyor ama yetersiz kalıyor. Vatandaşlar, canlı yayın arabası ve bir televizyon ekibi yolda kalmıştır" dedi. Kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında Halk TV ekibi kurtarıldı.