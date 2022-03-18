Erdoğan 'Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini 200 lira yaptık pahalı mı' diye sorunca...

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan köprü geçiş ücretini duyurdu. Erdoğan 'geçiş ücretini 200 lira yaptık pahalı mı' diye vatandaşa sordu. Gelen yanıt 'pahalı' olunca 1 hafta ücretsiz dedi...

1915 Çanakkale Köprüsü törenle 18 Mart Zafer Bayramı'nın yıldönümünde açılırken geçiş ücreti merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını bitirip ayrılırken 'tabi bir şeyi unuttuk' diyerek geri döndü ve köprünün ücretini açıkladı.

Erdoğan , "Burada otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı?' diye sordu. Vatandaşdan 'evet' yanıtı gelince Erdoğan "Buradan feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. 1 hafta ücretsiz. İyi mi? Bir hafta ücretsiz ondan sonra 200 lira" dedi.

Neden 200 lira?

Erdoğan fiyatın araç geçiş garantisi sebebiyle böyle olduğunu belirterek şunları söyledi:

-Çünkü buradan biliyorsunuz yap işlet devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık yıllık bedel onun aleyhineyse farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından biz ödeyeceğiz.