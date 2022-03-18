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Şanlıurfa'da otobüste bir anda kadının çantasını kaptı! Yolcular film gibi izledi

ŞANLIURFA’da otobüsteki kadın yolcunun telefonunu elinden alınarak kaçan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın yolcu kapkaççıyı kovalayıp telefonunu almaya çalışırken, yolcular ise olup bitenleri film gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, halk otobüsüne binen kadını takip eden M.A. isimli kapkaççı, kadın koltukta oturup telefon konuşmasını bitirdikten sonra elindeki telefonu alıp kaçtı. Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde yüzü maskeli ve kapüşon takan zanlıyı tutmaya çalışan kadın, otobüsteki demire çarparak yere düştü.

Diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında kaçan zanlı, motosiklete binerek uzaklaşmaya çalıştı. Telefonunu kaptıran kadın da motosikletin arkasından koşmasına rağmen yakalayamadı. Çevredeki ve otobüsteki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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