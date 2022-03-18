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İstanbul ve Ankara metrosunda 18 Mart Çanakkale türküsü çaldı vatandaş duygulandı

Bugün 18 Mart Çanakkale zaferinin 107. yıldönümü... İstanbul ve Ankara metrolarında Çanakkale Zaferi'nin türküleri çaldı vatandaş duygulandı.

Yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu Türk'ün gücünü altın harflerle tarihe yazdıran Çanakkale Zaferi'nin bugün 107. yılını kutluyoruz.  1915 ve 1916 yılları arasında süren Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde İstanbul ve Ankara metrolarında vatandaşı Çanakkale türküsü karşıladı. 

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