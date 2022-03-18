KRT'de Gürkan Hacır Barış Yarkadaş şoku!

Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) yakınlığıyla bilinen KRT TV yönetimi ilginç bir karara imza attı.

Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) yakınlığıyla bilinen KRT TV yönetimi salı geceleri yayınlanan ve Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programı gerekçe göstermeden yayından kaldırdı. Kanal yönetiminin kararı Gürkan Hacır'a bildirdiği öğrenildi. Salı gecelerinin en çok izlenenleri arasında bulunan programda Barış Doster, Zeynep Gürcanlı ve Barış Yarkadaş da yer alıyordu.

Programı sunan Gürkan Hacır ile daimi konuk Barış Yarkadaş, bir yıl önce de yine benzer gerekçelerle HALK TV'den kovulmuştu. KRT TV'de rahatsızlık yaratan ifadelerin bir çoğunun Barış Yarkadaş'a ait olduğu ve programın bu yüzden kaldırıldığı da kulislerde dile getiriliyor.