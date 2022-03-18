Hamileliği de nikahı da sürpriz Demet Evgar ve Levent Babataş evlendi Demet Evgar'ın gelinliği olay

Hamile olduğu haberi magazine bomba gibi düşen ünlü oyuncu Demet Evgar 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile sessiz sedasız bir nikahla evlendi. İşte Demet Evgar'ın gelinliği ve nikahtan ilk görüntüler...

Final yapan Alev Alev dizisinin Cemre karakteri olarak karşımıza çıkan ve son günlerde elde ettiği 'Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' ünvanıyla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Demet Evgar, 6 yıldır beraber olduğu sevgilisi Levent Babataş ile evlendi. Evliliği sosyal medyada yayılan nikah görüntüleri ile duyurulan Demet Evgar'ın sessiz sedasız ve sürpriz bir nikahla evlenmesi, geçtiğimiz günlerde ortya çıkan hamilelik iddialarını daha da güçlendirdi. Demet Evgar'ın 3 aylık hamile olduğu ve bebeğin cinsiyetinin kız olduğu iddiası gündeme gelmişti.





Demet Evgar'ın evinde nikah kıyıldı: 41 yaşındaki oyuncu Demet Evgar ile 2016 yılından beri aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş dün akşam sessiz sedasız evlendi. Bebek bekledikleri iddia edilen çift dün Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde nikah masasına oturdu.