Rusya’nın esir aldığı belediye başkanı konuştu: O bayrağı oradan indirenler...

UKRAYNA’da Rus askerlerinin esir aldığı Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, “Bayrağımızı Melitopol merkezinde dalgalandıracağız” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 22 gündür devam eden savaşta can kayıpları artmaya devam ederken, Ruslar tarafından gözaltına alınan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov uzun süren diplomatik çabalar sonucunda serbest bırakıldı.



Serbest kaldıktan sonra açıklama yapan Fedorov, “Sayın Melitopol halkı. Bu benim 6 günlük esir alınışımdan sonraki ilk videom. Öncelikle, özgürlüğüm için meydanlara inen Melitopol halkına teşekkür etmek istiyorum. Biz Ukraynalıyız, Melitopollüyüz. Çıkarlarımızı savunmak bizim özelliğimizdir. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Esir düştüğümde desteklerinizi, benim için verdiğiniz mücadeleyi hissettim. Serbest bırakılmam için mümkün olan ve olmayan her şeyi deneyen dostlarıma teşekkür ederim” dedi.



"O bayrağı oradan indirenler sağ kalmayacaklar"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e de yardım ve desteğinden dolayı teşekkür eden Fedorov, “Daha sonra detaylı şekilde anlatacağım. Ekibimizle birlikte yakın bir gelecekte bayrağımızı Melitopol merkezinde dalgalandıracağız. O bayrağı oradan indirenler sağ kalmayacaklar. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.