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POLİTİKA

Muhalefet işte böyle yapılır! 'Asgari Ücretli' İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, markette kasada kaldı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi Nigar Dikbayır her ay '4 kişilik asgari ücretli aile' olarak alışverişe çıkıyor. Asgari ücret zamnının nasıl eriyip gittiğini video şeklinde paylaşıyor. 4 bin 250 liralık asgari ücretten, kira ve faturalar gibi temel ödemeleri yaptıktan sonra kalan para ile markete alışverişe giden Dikbayır çitti her ay çok daha az malzeme almaya başladı. Ocak'ta 41 ürün alabilen Dikbayır, Mart'ta aynı ürünlerden sadece 28'ini alabildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve eşi ‘Milletin geçim derdi' çalışması yaptı. Ümit-Nigar Dikbayır her ay bir asgari ücretle geçinmek zorunda kalan 4 kişilik aileyi canlandırıyor. Dikbayır bir asgari ücretle dört kişilik bir ailenin fatura ve ödemelerini yaptıktan sonra cebinde kalan parayla, ‘ay sonuna kadar 183 TL kalacak şekilde' alışveriş yapıyor.

Alışverişe çıkmadan önce Asgari Ücret'ten kira, elektrik, su, doğalgaz faturası başta olmak üzere zorunlu ödemeleri yapan Dikbayır ailesi, kalan 720 lira ile market alışverişine çıktı. Şubat ayında aldıkları aynı ürünleri market arabasına dolduran Dikbayır çiftikasada kaldı. Çünkü aldıkları ürünlerin toplamı 906 TL tuttu. Ümit Dikbayır, “720 TL'den fazla harcayamayız” deyince kasada çok sayıda ürün bırakıldı.

Dikbayır, “Geçen ay (Şubat'ta) ocak ayında aldıklarımızı alamamıştık. Şubatta aldıklarımızı martta almak mümkün olmadı. Şubat ayında aldıklarımızdan 1 kilogram yoğurdu bıraktık. Kabağı, limonu, sütü, unu, peçete ve patlıcanı bıraktık. Milletin geçim derdi burada bariz meydanda” dedi. Nigar Dikbayır ise, “Meyve zaten yiyemiyorduk. Artık sebze de yiyemiyoruz” dedi.

Faturalar arttı ekmek zamlandı
– Mart ayında dört kişilik ailenin elektrik faturası arttı, Halk Ekmek zammından dolayı ekmeğe ödenen tutarda da artış oldu. 4 bin 253 TL maaşı olan bir asgari ücretli aile temel harcamaları için 3 bin 350 TL ödemek zorunda kaldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dikbayır'ın yaptığı çalışmaya göre bu rakam sadece iki ay önce 2 bin 853 TL'ydi. Geçen ay ise temel harcama tutarı 3 bin 224 TL olmuştu.

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