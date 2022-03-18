Altın 1450 lira olacak dolar 20 lira olur mu İslam Memiş gram altın alımı için rakamı verdi

Altın ve gümüş fiyatları şok düşüşlerin ardından gelen dün gelen FED kararıyla birlikte yükselmişti. FED'in yaptığı 25 baz puanlık faiz artırımı piyasalar için sürpriz olmadı. Cuma günü için uzmanlar dolar, altın ve gümüş fiyatlarında dengelenme bekliyor. Peki altın fiyatları yeniden düşer mi ve alım fiyatı verir mi? Dolar kuru 15 liraya giderken 20 lira olacak diyenler oldu bu gerçekleşir mi? Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş FED kararı sonrasında altın ve gümüş için alım yapılacak rakamı açıkladı. Dolar için 20 lira beklentisinde olanları da uyardı. İslam Memiş'in altın ve dolar için açıklamalarına geçmede önce Önce piyasalarda son duruma bakalım.