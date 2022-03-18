Altın 1450 lira olacak dolar 20 lira olur mu İslam Memiş gram altın alımı için rakamı verdi
Bugün 18 Mart cuma günü ise altın fiyatları düşüşte. Saat 09.30 itibariyle gram altın 916 lira. Peki bu rakamdan altın alınır mı? İslam Memiş düşecek deyip altın almak için uygun rakamı verdi. Dolar yıl sonu 10 lira olur mu diye soranlara da cevap var.
Altın ve gümüş fiyatları şok düşüşlerin ardından gelen dün gelen FED kararıyla birlikte yükselmişti. FED'in yaptığı 25 baz puanlık faiz artırımı piyasalar için sürpriz olmadı. Cuma günü için uzmanlar dolar, altın ve gümüş fiyatlarında dengelenme bekliyor. Peki altın fiyatları yeniden düşer mi ve alım fiyatı verir mi? Dolar kuru 15 liraya giderken 20 lira olacak diyenler oldu bu gerçekleşir mi? Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş FED kararı sonrasında altın ve gümüş için alım yapılacak rakamı açıkladı. Dolar için 20 lira beklentisinde olanları da uyardı. İslam Memiş'in altın ve dolar için açıklamalarına geçmede önce Önce piyasalarda son duruma bakalım.
18 Mart cuma gününe gram altın düşüşle başladı. Gram altının fiyatı saat 09.30 itibariyle 916 liraya kadar geriledi. Dün 1507 lira olan çeyrek altın bugün 1.497 lira, dün 3.015 TL olan yarım altın bugün 2.995 lira, dün 6.013 liradan işlem gören cumhuriyet altını ise 5.972 lira. Dolar kuru dün çıktığı 14.67 seviyesini korurken, euro 16.38'den satılıyor. Peki altın yeniden düşer mi alım fırsatı bir kez daha verir mi? Dolar yıl sonunda 20 lirayı görür mü? İşte İslam Memiş'in altın ve dolar için çok önemli açıklamaları:
-FED faiz artırımı beklenti doğrultusunda oldu. Piyasalara rakamsal anlamda fazla yansıma olmadı çünkü beklenti gerçekleşti. Emtia (altın ve gümüş) fiyatlarının son 3 haftadır yatırımcı için yüksek seviyede olduğunu ifade etmiştim. Düşüş trendi bu hafta başladı. Altın ve gümüşteki bu geri çekilmenin ben 1-2 hafta daha süreceğini tahmin ediyorum.
Altın 850 liraya inebilir-Piyasalarda fırsatlar hiç bir zaman bitmeyecektir. Ben bu yıl gram altında 1450 lira seviyesini bekliyorum. Bugün için 900 lira seviyesi. Kısa vadede düşüşlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. 880-870 lira belki 850 lira seviyesine kadar gerileyebilir. İşte buralarda TL'de kalmış olanlara, düğün yapacaklara, altın borcu olanlara alım fırsatı verecek. Kalıcı mı peki değil.