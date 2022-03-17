BIST 2.123
DOLAR 14,68
EURO 16,24
ALTIN 915,58
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSÖ'ye mesaj: Salgınla beraber ayrımcılığa maruz kalmışlardır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs sürecinde göçmenlere ve mültecilere yapılan ayrımcılığa dikkat çekerek Türkiye'nin yaptığı hizmetleri aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Son iki yıldır koronavirüs salgını aşıyla beraber hafiflemiş olsa da varyantlarlarla etkisini sürdürüyor. Kırılgan kesimlere etkisini çok ciddi görüyoruz. Bunların başında mülteciler ve düzensiz göçmenler geliyor. Salgınla beraber ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Türkiye insanlığın imtihan verdiği bu dönemde kendi vatandaşlarına sağlık hizmeti sunarken elindeki imkanları da paylaşmaktan çekinmemiştir.

Bizden yardım isteyen 160 ülkeye 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve malzeme desteği sağladık. Ülkemizde bulunan mültecileri kendi vatandaşımızdan ayrı tutmadan hizmet ettik.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Galatasaray taraftarından Barcelona’ya şafak operasyonu! Uyutmayan sürpriz tepki çekti
Galatasaray taraftarından Barcelona’ya şafak operasyonu! Uyutmayan sürpriz tepki çekti
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Kılıçdaroğlu eşi ile "Bergen" filmini izledi! "Umarım bir daha hiçbir kadının başına bu tür olaylar gelmez"
Kılıçdaroğlu eşi ile "Bergen" filmini izledi! "Umarım bir daha hiçbir kadının başına bu tür olaylar gelmez"
Kastamonu'da panik anları kamerada! Sobadan sıçrayan alevler hastanelik etti
Kastamonu'da panik anları kamerada! Sobadan sıçrayan alevler hastanelik etti
Hazine Bakanı Nebati'den olay sözler! 'Bürokrasiyi alaşağı ederiz, mevzuatı da değiştiririz Cumhurbaşkanı aramızda'
Hazine Bakanı Nebati'den olay sözler! 'Bürokrasiyi alaşağı ederiz, mevzuatı da değiştiririz Cumhurbaşkanı aramızda'
Oğlum 7. bölüm fragmanı
Oğlum 7. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 87. bölüm fragmanı
Teşkilat 39. bölüm fragmanı
Teşkilat 39. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 37. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 37. bölüm fragmanı
Bu kez sunucu delirdi Didem Arslan Yılmaz Show TV ekranında bas bas bağırdı
Bu kez sunucu delirdi Didem Arslan Yılmaz Show TV ekranında bas bas bağırdı