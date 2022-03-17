'15-16 yıl önce buzdolabı bile alamıyordunuz' diyen AK Partili Mustafa Gültak'a tepki yağdı: Affını bile isteyemezsin

MERSİN Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Milattan önceye değil 15-16 yıl öncesine gittiğinizde buzdolabı bile alamıyordunuz, neden zorunuza gidiyor?” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi toplantısında konuşan AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Türkiye’de 15-16 yıl öncesinde insanların buzdolabı dahi alamadığını "Başta pandemi olmak üzere sonrasında gelen global bir savaşa dönüşebilecek nedenlerden dolayı tüm dünyada bir ekonomik kriz söz konusu. Bugün baktığınızda Avrupa hani o çok gelişmiş dünyanın önde gelen ülkede adalet dağıtan Avrupa’ya baktığınızda doğalgaz fiyatları, enerji fiyatları kat kat artmış durumda. Yine ben sizi 2001’lere götüreyim. Dünyada hiçbir kriz yokken, Koronavirüs yokken, batık bir Türkiye vardı. Devlet memurlarının maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelmişti, bankalar batmıştı, milattan önceye değil 15-16 yıl öncesine gittiğinizde buzdolabı bile alamıyordunuz, neden zorunuza gidiyor?" sözleriyle ileri sürdü.



"Affını bile isteyemezsin"

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gültak'a "AKP li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak,'Milattan önceye değil 15-16 yıl öncesine gittiğinizde buzdolabı alamıyordunuz,neden zorunuza gidiyor?”demiş. 15-16 yıl önce iktidar da AKP vardı. Başkan! Reisin duymasın.Affını bile isteyemezsin. Fazla zorlama, Tekmeyi yersin.." diyerek tepki gösterdi.



"Bu adamlar bunu bilinçli konuşuyor"

Sosyal medya kullanıcıları ise Gültak'a "Doğru söylüyor 15-16 yıl önce iktidarda hangi parti vardı?", "Doğru söylüyor. 2002 öncesi Uludağ'dan karlar şehir merkezine indirilir, herkes evine götürürdü. O karlarla yiyecekleri soğuk tutardık. Hatta kibrit, çakmak falan da yoktu. Odunları sürterek ateş yakardık.", "Adam doğru söylüyor. Misal bizim buzdolabını çim biçme makinesi motorundan mahalleki bir usta yapmıştı, onu kullanıyorduk. Hamdolsun beylerin sayesinde gerçek bir buzdolabı alabilmiştik...", "Yuhhh ufak atın yahuu. Kim inanır buna.", "Babam 70 yaşında zamanında olanı yok mu gösteriyorsunuz?", "Ambassor marka vardı hatırlarmısınız ? Bu adamlar bunu bilinçli konuşuyor öyle bir seçmen kitlesi yaratkiler normaldir sadece yardımlarla geçinen alın teriğiyle emeğiyle geçinen insanlardan çok daha rahat hayatlarını idame ediyorlar sonuç işte" diyerek tepki gösterdi.