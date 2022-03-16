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Tarık Mengüç kendisini dinlemeyip telefonla oynayan kadını yerinden zıplattı

Tarık Mengüç, sahne aldığı mekanda cep telefonuna dalan kadının dikkatini çekmek için yanına gitti. Mengüç’ü son anda fark eden kadın oturduğu yerden böyle sıçradı…

Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu.

Şarkıcı Tarık Mengüç, sahne aldığı mekanda telefonuna yoğunlaşan kadın seyircinin dikkatini çekmek için başına giderek şarkı söylemeye başladı. Ancak telefonuna dalan kadın, Tarık Mengüç'ün bağırmasıyla korkup yerinde sıçradı.

Geçtiğimiz günlerde ailesini tehdit eden bacanağından şikayetçi olan Tarık Mengüç, önceki gün kadınlar matinesinde sahneye çıktı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede bir kadının sürekli telefonla uğraştığını gören Tarık Mengüç, hamlesiyle herkesi korkuttu.

Dikkatini çekmek için bağırmak zorunda kaldı
Şarkı söylediği esnada bir kadının sürekli telefonla oynadığını gören Mengüç, kadının başında durarak şarkısını okumaya devam etti. Kadının dikkatini çekmek için her yolu deneyen ancak başarılı olamayan şarkıcı, kadına doğru eğilerek bağırdı. Aynı masada oturan arkadaşının gülmelerini de duymayan kadın, Mengüç'ün bağırmasıyla yerinden sıçradı.

2. Sayfa'nın Instagram hesabından yayınlanan videosunu gören Tarık Mengüç ise "Ah ah top patlasa umurunda olmayacak. Kadınlar matinesi turnesindeydim özellikle onun yanın gittim. Bu bayan nerelere dalmış diye ama en sonunda bağırdım" dedi.

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