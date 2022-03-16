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İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Rahat tavırları pes dedirtti: Aparman sakinleri umursamadı

İSTANBUL Ümraniye’de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık esnasında binaya giriş yapan apartman sakinlerini umursamadan demirleri sökmeye çalışan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Olay, dün öğle saatlerinde Ümraniye Armağanevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, apartman girişindeki demir korkulukları sökerek çaldı. Yaşanan hırsızlık esnasında binaya giriş çıkış yapan apartman sakinlerini umursamayan şahsın rahat tavırları ise pes dedirtti. Öte yandan yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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