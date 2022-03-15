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Saldıran sokak köpeğinden kaçan çocuğa otomobil çarptı! Korkunç anlar kamerada

SİVAS’ta kendisine saldıran sokak köpeğinden korunmak için yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Çocuk hastanede hayati tehlikeyi atlattı.

Şehirlerde bulunan başı boş ve sahipli köpeklerin neden olduğu yaralanmalara bir yenisi daha eklendi. Sivas’ta 12 Mart tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerine meydana gelin olayda sahipli olduğu öğrenilen bir köpek 12 yaşındaki U.K’ya saldırdı. U.K. köpekten korunmak için yola çıkınca hızla geçmekte olan bir aracın kendisine çarpması sonuç yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi süren çocuğun hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada çocuğun çarpmanın etkisi ile havaya fırladığı görüldü. Sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin tasmasız olması dikkat çekti.

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