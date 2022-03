Survivor Sema Aydemir'in düşme anı olay Bora Edin kurtarmaya çalışırken mahvetti!

Survivor All Star'da parkurdan kayıp düşerek sakatlanan Sema'ya yardım etmeye çalışan Bora'ya tepki yağdı.

TV8'de izleyicilerle buluşan Survivor All Star 2022'nin yeni bölüm fragmanında, yeni bölüm fragmanında, Ünlüler takımı yarışmacısı Sema Aydemir'in sakatlığı yürekleri ağza getirdi. Sema Aydemir'e yardım etmeye çalışan Bora Edin'in yanlış hamlesi, sosyal medyada tepki topladı.

Fenomen yarışma programı Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında, Sema Aydemir'in oyun esnasında sakatlandığı anlar, izleyiciyi endişelendirdi. Aydemir'e yardım etmeye çalışan Bora Edin'in yanlış hamlesi, sosyal medyada gündeme oturdu.



Sema Aydemir'e ilk müdahaleyi Bora Edin yaptı ama...

Survivor Sema Aydemir, oyun esnasında kafasına ve boynuna aldığı darbe sonucu parkur sonunda yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan Sema Aydemir'e ilk müdahaleyi takım arkadaşı Bora Edin yaptı.







Yardıma koşarken hızını alamayıp kayan Bora Edin'in, Sema Aydemir'in üzerine düşmesi ve o sırada çamuru yerde yatan Aydemir'in üzerine sıçratması büyük tepki çekti. Bora Edin'in boyun sakatlığı yaşayan takım arkadaşının başını bilinçsizce yerden kaldırması ise tepkileri alevlendirdi.Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu olayda prodüksiyonun hatalı olduğunu savundu. ''Parkurlar gittikçe riskli bir hal alıyor. Biri ölecek diye korkuyorum artık...'' ve ''Sözde yarışmacıların can güvenliği her şeyden önemli. Bu nasıl bir parkur?'' gibi yorumlar yapıldı.