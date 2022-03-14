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SAĞLIK

Doktor hemşire aile hekimine 5 müjde! Zam emeklilik 3600 ek gösterge hepsi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde müjdeleri verdi. Doktor ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına zam ve emeklilik sözü var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde doktor, hemşire ve aile hekimleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları için yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu. Erdoğan şunları söyledi:

-"Sağlık kurum ve kuruluşlarında personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor"

-"Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak."

- "Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir."

-"Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek."

-"Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak"

-"Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır."

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