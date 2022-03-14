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DÜNYA

4 katlı AVM alev alev yandı! 400 dükkan kullanılamaz hale geldi

PAKİSTAN'ın Pencap eyaletindeki 4 katlı bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında 400 dükkan kullanılamaz hale geldi.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap eyaletinin Lahor kentindeki Pace Alışveriş Merkezi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler dört katlı AVM'nin ikinci, üçüncü ve dördüncü katlarında kısa sürede yayıldı. Olay yerine 20'den fazla itfaiye aracı ile en az 50 itfaiye eri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, AVM’deki en az 400 dükkanın kullanılamaz hala geldiği belirtildi.
 

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