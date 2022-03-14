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MEDYA

Kardeş Payı'na A2'den dolar sansürü! İzleyenler şaşkına döndü: Tek bir sözünle...

A2 TV’de, tekrarı yayınlanan Kardeş Payı dizisinde, "Tek bir sözünle doları 2 TL’nin altına bir sen indirebilirsin" sözü sansürlendi.

ATV'nin yan kanalı olan a2 TV, tekrarını yayınladığı Kardeş Payı dizisini sansürlemesiyle gündeme geldi. Yayın sırasında, Ahmet Kural’ın canlandırdığı Metin Özdemir karakterinin “Tek bir sözünle doları 2 TL’nin altına bir sen indirebilirsin” sözü sansürlendi.

Daha önce ATV’de 2018 yapımı 'Ölümlü Dünya' filminin "dolar olmuş 4" repliği de sansürlenmişti. Filmin ATV’deki yayınını izleyenler Gazanfer (Ahmet Mümtaz Taylan) ile Oktay (Alper Kul) karakterleri arasındaki bir diyalogda geçen “Dolar olmuş 4 lira” repliğinin sansürlendiğini görmüştü. Bu replikle birlikte "- Adı ne bu kızın? - Begüm" diyaloğu da filmden çıkarılmıştı. Aynı filmi 2018’de de yayınlayan kanal, dolar repliğini o yıl da sansürlemişti.

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