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DÜNYA

Yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı

İSRAİL’in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir kişi oturduğu apartman dairesinde çıkan yangından penceresinin önündeki çamaşır ipinin üstüne çıkarak kurtuldu.

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde Hillel Caddesi’nde bulunan bir apartmanın beşinci katında yangın çıktı. Yangın çıkan dairede mahsur kalan kişi, penceresinin önündeki çamaşır iplerine çıkarak hayatını kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından kontrol altına alınan yangında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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