BIST 2.054
DOLAR 14,77
EURO 16,14
ALTIN 941,33
YEREL

Antalya'da uyuyan şoförü görünce telefonu çaldı! Yakayı ele verince mazereti pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde 8 Mart Salı günü taksi durağında şarjdaki cep telefonunu, bir apartmandan da Scooter ve ayakkabı çalan şüpheli yakalandı. Scooter’i çocuğu için çaldığını söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Mart Salı günü saat 04.00 sıralarında Kordon Caddesi'nde bulunan taksi durağında şarjdaki telefonun çalınması olayının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, aynı gün 07.00’da Yukarı Pazarcı Mahallesi 4025 sokak no: 9 adresinde meydana gelen 4 adet ayakkabı ve Scooter hırsızlığının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerin yakınında bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelisini belirleyerek kısa sürede yakaladı. Uyuşturucu madde kullandığı ve 18 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen A.E., telefon ve ayakkabıları ihtiyacı olduğu için, Scooter’ı ise çocuğu için çaldığını söylerken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.



Güvenlik kamerasında
Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kordon Caddesi'nde tur atıp ortalığı kontrol eden şüpheli, taksinin şoför koltuğundaki şoförün uyuduğundan ve yazıhanede kimsenin olmadığından emin olduktan sonra şarjdaki telefonu alıp gittiği anlar kameralara yansıdı. Bir başka görüntüde de şüphelinin, çaldığı ayakkabıları aynı yerden aldığı tekerlekli pazar çantasına koyduğu, Scooter’ı da omuzuna alıp gittiği görüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Habertürk'e Haber Global'den iltifat göndermesi! Hatası izleyenleri gülümsetti
Habertürk'e Haber Global'den iltifat göndermesi! Hatası izleyenleri gülümsetti
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkü genç "Çanakkale" türküsüyle duygulandırdı
Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkü genç "Çanakkale" türküsüyle duygulandırdı
Ukrayna'da bulunan İsmail Saymaz'dan Bayraktar TB2 itirafı iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum
Ukrayna'da bulunan İsmail Saymaz'dan Bayraktar TB2 itirafı iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum
İstanbul’da kartopu savaşında dehşet anları: Silahla 6 kişiyi yaraladı
İstanbul’da kartopu savaşında dehşet anları: Silahla 6 kişiyi yaraladı
Kardeşlerim 44. bölüm fragmanı
Kardeşlerim 44. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 13. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 13. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 8. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 8. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 619. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 619. bölüm fragmanı