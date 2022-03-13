Habertürk canlı yayında iltifat yarışını Berfu ve Eser Yenenler tiye aldı! İzleyenleri kahkahaya boğdular

Habertürk spikeri Hülya Hökenek ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasında geçen kar sohbeti gündem olmuştu. Eser ve Berfu Yenenler çifti o anları canlandırınca sosyal medyada dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk spikeri Hülya Hökenek ve Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasında geçen iltifatlaşmayı canlandırmalarıyla gündeme gelen Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ikilisi sosyal medyaya damga vurdu. Berfu Yenenler, o anları sosyal medya hesabından "Aşkımız nasıl mı başladı? İşte böyle..." notuyla yayınlamasıyla kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.