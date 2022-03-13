BIST 2.054
DOLAR 14,77
EURO 16,14
ALTIN 941,33
MEDYA

Ukrayna'da bulunan İsmail Saymaz'dan Bayraktar TB2 itirafı iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum

İsmail Saymaz, Ukrayna'da savaşın izlenimlerini Halk TV'de anlatırken “Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enteresan bir durum. Ben Türkiye’de iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2'ler gündem olmaya devam ediyor.

Ukraynalılara umut veren hatta şarkılar bile yazılan SİHA'lar, çok sayıda Rus askeri techizatını ortadan kaldırdı.

Ukrayna’da bulunan, gazeteci İsmail Saymaz, savaşa dair izlenimlerini aktarırken TB2'lerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Halk TV'de canlı yayınlanan programa katılan Saymaz, “Öte yandan şu gerçekten doğru yani bir vaka olarak. Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enterasan bir durum. Ben bunu Türkiye’de iktidar yanlısı medya böyle büyütüyor diye düşünüyordum. Hayır orada da sadece bana bile iki kere geldi. Birinde Lviv'de kamuflaj üreten atölyede denk geldi. Biri de çevirme noktasında denk geldi. Polis hatta dedi ki 'bizim başka silahımız yok' gibi bir şey ifade etti. Bu da tuhaf doğrusu” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da kartopu savaşında dehşet anları: Silahla 6 kişiyi yaraladı
İstanbul’da kartopu savaşında dehşet anları: Silahla 6 kişiyi yaraladı
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Kağıthane'de karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi araçlara çarparak durabildi
Kağıthane'de karlı yolu açmaya çalışan iş makinesi araçlara çarparak durabildi
Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 13. bölüm fragmanı
Kaderimin Oyunu 13. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 619. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 619. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 6. bölüm fragmanı
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli 6. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 23. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 23. bölüm fragmanı
Baba 5. bölüm fragmanı
Baba 5. bölüm fragmanı
Destan 15. bölüm fragmanı
Destan 15. bölüm fragmanı