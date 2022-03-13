Ukrayna'da bulunan İsmail Saymaz'dan Bayraktar TB2 itirafı iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum

İsmail Saymaz, Ukrayna'da savaşın izlenimlerini Halk TV'de anlatırken “Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enteresan bir durum. Ben Türkiye’de iktidar yanlısı medya büyütüyor diye düşünüyordum." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) "Bayraktar TB2'ler gündem olmaya devam ediyor.

Ukraynalılara umut veren hatta şarkılar bile yazılan SİHA'lar, çok sayıda Rus askeri techizatını ortadan kaldırdı.

Ukrayna’da bulunan, gazeteci İsmail Saymaz, savaşa dair izlenimlerini aktarırken TB2'lerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Halk TV'de canlı yayınlanan programa katılan Saymaz, “Öte yandan şu gerçekten doğru yani bir vaka olarak. Türk olduğumuzu duyunca Bayraktar diyorlar. Bu da enterasan bir durum. Ben bunu Türkiye’de iktidar yanlısı medya böyle büyütüyor diye düşünüyordum. Hayır orada da sadece bana bile iki kere geldi. Birinde Lviv'de kamuflaj üreten atölyede denk geldi. Biri de çevirme noktasında denk geldi. Polis hatta dedi ki 'bizim başka silahımız yok' gibi bir şey ifade etti. Bu da tuhaf doğrusu” dedi.