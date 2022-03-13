Habertürk'e Haber Global'den iltifat göndermesi! Hatası izleyenleri gülümsetti

Habertürk'te sunucu Hülya Hökenek ve meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel arasında yaşanan iltifat dolu sözlere Haber Global ekranlarından gönderme geldi.

Habertürk’te sunucu Hülya Hökenek ve meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem olmuştu. Spiker ile muhabirin iltifat yarışına girmesi çokça konuşulmuştu. İkili kar yağışını yorumlarken, Hökenek, Öztel'in 'Çok güzel yağıyor şu an' sözlerine 'Sen de çok güzel görünüyorsun' diye karşılık vermişti. Öztel de 'Sen daha güzel görünüyorsun, kar gibi' ifadelerini kullanmıştı.



Benzer anlar Haber Global ekranlarında yaşandı. Dün akşam canlı yayına bağlanan Haber Global Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, spiker Gözde Şeker’in “Bünyamin, merhaba. Çok güzel kar yağıyor, sen de çok güzel gözüküyorsun” şeklindeki iltifatlarına karşılıksız kalamadı. Aldığı övgü dolu sözlere karşılık verirken dili sürçen ve “Sen de kar gibi çok ‘siyah’ görünüyorsun. Pardon beyaz görünüyorsun…” diyen Sürmeli, hem ekran başındakileri hem de karşısındaki Şeker’i gülümsetmeyi başardı.