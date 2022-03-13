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YEREL

Bunu da gördük! Depoyu doldurtup öyle bir şey yaptı ki...

BAŞAKŞEHİR’de akaryakıt istasyonuna gelen bir sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı.

Olay, 10 Mart Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen şahıs, çalışandan aracının deposunu doldurmasını istedi. Bin 300 liraya deponun dolmasının ardından şahıs hızla istasyondan kaçtı.

Yaşanan hırsızlık anı  kameralara yansırken, zanlının başka araca ait plakayı kopyaladığı ve başka istasyonlardan da aynı şekilde hırsızlık yaptığı öğrenildi.

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