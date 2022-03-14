İsmail Saymaz İHA ve SİHA hakikatini söyleyince böyle linç edildi!

Rus işgali altındaki Ukrayna'ya giderek izlenimlerini aktaran gazeteci İsmail Saymaz, "Türk olduğumuzu duyunca 'Bayraktar' diyorlar. Ben bunu ülkemizdeki iktidar yanlısı medyanın büyüttüğünü düşünüyordum." diye konuştu.

İsmail Saymaz, Ukrayna'da yaşadıklarını Halk TV canlı yayınında anlattı ve yanıldığını itiraf etti. İzlenimlerini aktaran Saymaz, "Türk olduğumuzu duyunca 'Bayraktar' diyorlar. Ben bunu ülkemizdeki iktidar yanlısı medyanın büyüttüğünü düşünüyordum." diye konuştu.

Gazeteci Hadi Özışık bu konuyla ilgili Yotube programında ''İsmail hakikati söyledi diye, bir tek Seda Selek’in Hakan Çelenk’in, Hilmi Hacaloğlu’nun yüzü düşmedi. İsmail’in sözleri sosyal medyadaki şarlatanların da yüzünü düşürdü. Ha siz Merdan Yanardağ’ı merak ediyorsunuz, eli kulağına bugün yarın İsmail Saymaz’ı yerle yeksan ederse şaşırmam. “Ulan sen nasıl oyuncak diye bize yutturulan SİHA ve İHA’larla böyle konuşursun?” derse şaşırmayacağım. Merdan konuşacak, Emre Hoca’ya da kafa sallamak düşecek'' ifadelerini kullandı.