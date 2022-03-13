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MEDYA

Güldür Güldür'ün Habertürk Fatih Altaylı göndermesi kahkaha attırdı: Bütün hocaları…

Ekranların sevilen komedi programı Güldür Güldür’de yayınlanan ‘Fenomen Akademisyenler’ skeci sosyal medyaya damga vurdu. Habertürk detayı ise ekran başındakileri güldürdü.

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde ekranlara çıkan akademisyenler konu alındı. ‘Fenomen Akademisyenler’ adlı skeçte sert eleştiriler yapılırken Habertürk göndermesi ise sosyal medyada gündem oldu. 

Ekranda gündemi yorumlayan akademisyenlere yönelik, “Hocalar okula gelmiyor” eleştirisinin yapıldığı skeçte, dekanı canlandıran karakterin sözleri dikkat çekti. Karakter “Arkadaş bu nedir ya! Sürekli YouTube’da, Twitter’da, televizyon kanallarında… Azıcık da dersinize girin” diyerek ekranlardaki akademisyenlere sert bir eleştiri getirdi.

"Evliya Çelebi çıktınız, kanal kanal geziyorsunuz…"
Karakter, ardından ise Habertürk’ü anarak, “Ben Habertürk’ten hoca topluyorum bir saat gelsin ders anlatsın diye… Alışmışsınız her şeyi ‘Teke Tek’te tartışmaya… Fatih Altaylı sizi benden daha çok görüyor hocam ya… Biz sizi tarih profesörü diye aldık, Evliya Çelebi çıktınız… Kanal kanal geziyorsunuz…” ifadelerini kullandı.

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