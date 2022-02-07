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MEDYA

Güldür Güldür Show'daki kol gibi elektrik faturası skeçi olay oldu

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde, elektrik ve doğalgaz zamları konu edildi.

Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür'ün son bölümünde, elektrik ve doğalgaz zamları konu edildi. Güldür Güldür, ekibinin “tasarruf” adlı skecinde, elektrik faturalarına yansıyan zamlar nedeniyle, tasarruf yapmak isteyen bir ailenin yaşadıkları perdeye aktarıldı. Skeçte, zamlar nedeniyle zor günler geçiren ailenin babasının elektrik faturası için “kol gibi faturayı, ki artık mecazi anlamda da değil, bildiğin kol gibi çıkarıyorlar faturayı” sözlerini kullanması dikkat çekti. 

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