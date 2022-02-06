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Başakşehir'de feci kaza! İki İETT otobüsü çarpıştı 6 kişi yaralandı

İSTANBUL Başakşehir’den kaza haberi geldi. İki İETT otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 yolcu yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Başakşehir Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı. Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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