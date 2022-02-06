BIST 1.944
DOLAR 13,56
EURO 15,54
ALTIN 788,50
MEDYA

Kaderimin Oyunu 8. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaderimin Oyunu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kaderimin Oyunu 11 Şubat 2022 Cuma akşamı Star'da...

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı
Yalnız Kurt 3. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 614. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 614. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 19. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 19. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 57. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 57. bölüm fragmanı
Savcı Sayan canlı yayında açıkladı, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek belge!
Savcı Sayan canlı yayında açıkladı, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edecek belge!
Hande Yener'in popo dekolteli kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu!
Hande Yener'in popo dekolteli kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' telefonu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' telefonu
Fas seferber oldu! 96 saattir kazılıyor: Küçük çocuğu kurtarmaya 2 metre kaldı
Fas seferber oldu! 96 saattir kazılıyor: Küçük çocuğu kurtarmaya 2 metre kaldı
'Yine gündem olmuşuz' deyip Oytun Erbaş açıkladı: Kime sorarsanız sorun, ben gerçek bir...
'Yine gündem olmuşuz' deyip Oytun Erbaş açıkladı: Kime sorarsanız sorun, ben gerçek bir...
Trabzon Sümela Manastırı’nda tepki çeken görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Trabzon Sümela Manastırı’nda tepki çeken görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı