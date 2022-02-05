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MHP

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'Geçmiş olsun' telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"na katıldı. Bahçeli, toplantı arasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum." dedi.

Bahçeli daha sonra telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajlarını iletti.

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