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Lüks kafeye silahlı saldırı şarkıcı Teoman da kafedeydi

Beşiktaş Bebek’te 3 kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı kafede Teoman’ın da olduğu öğrenildi. Olaydan sonra ortaya çıkan görüntüde sanatçı Teoman’ın arabasına binerek uzaklaştığı görülüyor.

Olay saat 01.30’da Beşiktaş Bebek Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks kafede yaşanmıştı. İddiaya göre kimliği belli olmayan kişi veya kişiler lüks mekâna silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Meydana gelen saldırıda da 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Teoman’da o kafedeydi
Lüks kafeye silahlı saldırının gerçekleştiği esnada Ünlü Sanatçı Teoman’ın da orada olduğu öğrenildi. Daha sonra ortaya çıkan görüntüde Sanatçı Teoman’ın arabasına binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

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