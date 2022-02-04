'Türklere covid-19 bulaşmaz' diyen Oytun Erbaş'ın yalanı ortaya çıktı rezil oldu: Meğer babası...

90 bine yakın insanın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Türkiye, Doç. Dr. Oytun Erbaş’ın pandeminin başında söylediği “Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek” sözlerini henüz unutmadı. Ancak Erbaş hem bu sözlerini savunmaya devam etti hem de katıldığı televizyon programında pazarcı dediği babasının bankacı olduğu ortaya çıktı. Erbaş’ın sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu. 2 yıl önce yaptığı, "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" sözleriyle gündem olan yeni çıkışıyla çok konuşuldu. Erbaş, "İnsanlar neyi eleştiriyor biliyor musun? Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam röpteşambırlı doktorların işine gelmiyor. Mesela bir laf söyler, ne dediği anlaşılmaz doktorun. Bu adam ne diyor. Halka anlaşılabilir şeyler söylüyor. Ondan zaten kıskançlık" ifadelerini kullandı.

Mevcut hükümetle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erbaş, "Mesela bana 'Pazarcıdan bilim adamımı olur' demişlerdi. İşte ailesi varlıklı, iyi okullarda okumuş, dil bilen... Hep böyle marketing olan... Giyimi kuşamı iyi olan... Onlar farklı böyle çay tutuşu, kadeh kaldırışı.... Biz öyle değiliz. Biz Anadolu'dan gelmişiz bir şeyler yapmaya çalışan çocuklarız. Hep kendi emeğimizle bir yere gelmeye çalışan çocuklarız. O çocuklara hep dur dediler. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu" diye konuştu.



"Bu nasıl büyük bir yalan"

Sosyal medyada gündem olan sözlere akademisyenler de tepki gösterdi. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, “Bu nasıl büyük bir yalan, akademi pazarcının oğluna da benim gibi anne babası okumamış insanlara da açıktı her zaman. 36 yıl önce akademiye girdiğimde adamcılık yoktu. İnsan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalardan utanır şöyle konuşurken” dedi.



"Pazarcı değil bankacı"

Oytun Erbaş’ın babası Bülent Erbaş’ı tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ailenin Sökeli değil, Ödemişli olduğunu, baba Erbaş’ın da programda bahsedildiği gibi pazarcı değil bankacı olduğunu ortaya çıkardı. Bu bilgilerin yer aldığı paylaşımı alıntılayan ünlü eğitimci Prof. Dr. Selçuk Şirin de “Şu iki haberi üst üste okuyunca ülkede olup biten her şeyi anlayabiliyorsunuz” yorumunu yaptı.