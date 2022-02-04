HDP’li Oya Ersoy İslam'a hakaret etti

HDP İstanbul Milletvekili vekili Oya Ersoy, TBMM'de yaptığı konuşmada, İslam dinini ve Müslümanları hedef aldı. Ersoy, "Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 yıl önceki dini toplum ilişkilerini ve 2 bin 500 yıl önceki Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir." dedi.

TBMM'de devam eden Öğretmenlik Meslek Kanunu Genel Kurulu'nda söz alan HDP vekili Oya Ersoy, skandal açıklamalarda bulundu.

AK Parti iktidarını hedef alarak 'gerici' olduğunu öne süren Ersoy, "Bugün karşı karşıya olduğumuz yıkım, 500 yıl önceki Osmanlı yönetimini, 1500 önceki dinin toplum ilişkilerini ve 2500 Orta Asya masallarını yeniden kurma hayalidir. Kindar ve dindar nesli yaratma ucubeliğidir." diye konuştu.

AK Parti'nin toplumun aklını ve vicdanını yok ettiğini iddia eden HDP vekili, "Ortak bir gelecek kurma hedefini yok ediyorsunuz. Sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, din esaslı toplum düzenini hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan size gerici diyoruz." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un, TBMM'de yaptığı konuşmada İslam dinine yönelik sözleri tartışmaya neden oldu. Meclis'te tansiyon bir anda yükseldi. HDP'li vekilin skandal açıklamalarına AK Parti'li vekiller sert şekilde tepki gösterdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Oya Ersoy'un TBMM'deki konuşmasını, "HDP’li bu şahıs, TBMM çatısı altında, aziz ve mübarek Regaib Gecesi’nde (belki de özellikle bu gecede) ecdadımıza, dinimize, dinimizin hükümlerine yönelik çirkin hakaretlerde bulundu. İslam’a, inançlarımıza, değerlerimize, insanımıza, ülkemize düşmanlık etmeye doymuyorlar." ifadeleriyle eleştirdi.