BIST 1.970
DOLAR 13,58
EURO 15,57
ALTIN 789,70
GÜNCEL

Bursa'da kullanılmış giysi kutusunun kapağına sıkışarak feci şekilde öldü

BURSA'da Ukrayna uyruklu şahıs, kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusundan eşya almak istediği sırada kapağa sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen Behpasha Tamazov sokak üzerinde bulunan kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun eşya bırakılan kısmından girerek eşya almak istedi.

Daha sonra eşya bırakılan kapaktan çıkmaya çalışan Tamazov sıkıştı. Kullanılmış giysi ve ayakkabı kutusunun kapağında bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar, hırsızlık yaptığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekibi Tamazov'dan tepki alamayınca olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan Tamazov'un hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mahkum 9. bölüm fragmanı
Mahkum 9. bölüm fragmanı
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Finansal Özgürlük İçin Kripto Yatırımı!
Oğlum 1. bölüm fragmanı
Oğlum 1. bölüm fragmanı
Türkiye ile Ukrayna arasında 8 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 8 anlaşma imzalandı
DEAŞ liderine operasyonda düşen ABD helikopteri görüntülendi
DEAŞ liderine operasyonda düşen ABD helikopteri görüntülendi
Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar İstanbul'da
Karga her gün tezgaha uğrayıp mideye indiriyor sosyal medyada bu video ilgi gördü
Karga her gün tezgaha uğrayıp mideye indiriyor sosyal medyada bu video ilgi gördü
İstiklal Caddesinde parfümcü terörü! Turisti 'almıyor' diye tekmeleyip başında şişe kırdılar
İstiklal Caddesinde parfümcü terörü! Turisti 'almıyor' diye tekmeleyip başında şişe kırdılar
Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü
Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü
'Kimsin sen! Gücün yetiyorsa müdahale et' Türk balıkçının Yunan Sahil Güvenliği kafa tuttuğu anlar olay
'Kimsin sen! Gücün yetiyorsa müdahale et' Türk balıkçının Yunan Sahil Güvenliği kafa tuttuğu anlar olay