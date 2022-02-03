BIST 1.994
DOLAR 13,57
EURO 15,32
ALTIN 785,21
YEREL

Karga her gün tezgaha uğrayıp mideye indiriyor sosyal medyada bu video ilgi gördü

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde karganın balıkçı tezgahındaki hamsileri yiyen karga, sosyal medyada ilgi gördü.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde soğuk hava ver kar yağışı sebebi ile aç kaldığı düşünülen bir karga, ilçedeki balıkçıdaki tezgahtan hamsileri yemesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Karga, balıkçı tezgahından aşırdığı balıklarla karnını doyurdu. İş yeri sahibi ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Karganın her gün balıkçı tezgahına gelerek hamsileri yediği öğrenilirken, sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstiklal Caddesinde parfümcü terörü! Turisti 'almıyor' diye tekmeleyip başında şişe kırdılar
İstiklal Caddesinde parfümcü terörü! Turisti 'almıyor' diye tekmeleyip başında şişe kırdılar
Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü
Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama! Ortalık savaş alanına döndü
Çanakkale'den korkunç görüntüler! Çay taştı araçlar sular altında kaldı
Çanakkale'den korkunç görüntüler! Çay taştı araçlar sular altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala tepkisi
Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD ve İngiliz Büyükelçi tepkisi! 'Emperyalistlerin uşaklığını yapmam'
Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD ve İngiliz Büyükelçi tepkisi! 'Emperyalistlerin uşaklığını yapmam'
Ceren Ece Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı
Ceren Ece Öksüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı
Kuruluş Osman 81. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 81. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 48. bölüm fragmanı
Sadakatsiz 48. bölüm fragmanı
 240 kilometrelik hız ölüme götürdü! Kazadan 4 dakika önce paylaştığı o görüntü
 240 kilometrelik hız ölüme götürdü! Kazadan 4 dakika önce paylaştığı o görüntü
Karabük'te iş yerinden çıkarken son anda ölümden dönü! O anlar kamerada
Karabük'te iş yerinden çıkarken son anda ölümden dönü! O anlar kamerada