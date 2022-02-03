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Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık" diyerek duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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