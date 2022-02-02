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POLİTİKA

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Akkuyu santrali ile ilgili iddiasına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Akkuyu Nükleer Santrali devreye girdiği zaman sanayici üç katı pahalı elektrik kullanacak" iddiasına, "Bi tane lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle oradan yapacağınız yalanlar bu millet bunlara aldanmaz, bunlara kanmaz." diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu.

"(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün." diyen Erdoğan, "Bak Bay Kemal, yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. Biz durmuyoruz, biz çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz." diye konuştu.

Erdoğan, "Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz." dedi.

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