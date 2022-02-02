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"Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi!

Erdoğan'ın Trabzon'daki açılış töreninde sahneye aldırdığı küçük bir çocuk, Kılıçdaroğlu hakkında "O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Trabzon'da katıldığı Toplu Açılış Töreni'nde sahneye aldırdığı bir çocuk, mikrofonu istedikten sonra, "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain. En iyi adam burada, oyunuzu ona verin" demişti. Çocuğun sözleri ülkenin gündemine otururken, olayı tepkiler çığ gibi büyümüştü.

"Oradaki kadınlardan duydum"
Türkiye'nin gündemine oturan çocuk, yerel haber yapan 61medya'ya konuştu. Kılıçdaroğlu'na yönelik kullanılan o sözlerin nereden aklına geldiği sorusuna 9 yaşındaki çocuk, "Bunlar aklıma nerden geldi bilmiyorum. Babama af için konuşmuştum. Orada çok heyecanlanmıştım. Refleks oldu. Benim durduğum alanda kadınlar konuşuyordu, aklıma yerleşti" ifadelerini kullandı.

"Söylediğime pişmanım, kendisinden de özür dilerim"
"Hain nedir, biliyor musun?" sorusuna ise "Yok bilmiyorum. Kendisinden de özür dilerim. Söylediğime pişmanım. Siyasi işini bilmiyordum." dedi.

"Çok tepki geldi ancak bana gelmedi"
Sosyal medyadan gelen tepkiler için ise "Çok tepki geldi. Ancak bana gelmedi. Söylediklerime gülenlere tepki gösterdiler." ifadelerini kullandı.

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