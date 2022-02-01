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Tekirdağ'da camide türkülü şarkılı çiğ köfte partisi! İmam ve müezzinlerin skandal eğlencesi

TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde görev yapan bir grup din görevlisi, ilçedeki bir camide düzenledikleri iddia edilen "çiğ köfte partisi" olay oldu. İmam “Urfalıyım Ezelden” türküsü eşliğinde çiğ köfte yoğurduğu, müezzinin salata yaptı...

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde görev yapan bir grup imam ve müezzinin bir camide çiğ köfte partisi yaptığı iddia edilen skandal video ortalığı karıştırdı. Trakya Politik'in yayınladığı görüntülerde M.A. ismindeki imamın “Urfalıyım Ezelden” türküsü eşliğinde çiğ köfte yoğuruyor.

İmam M.A., türkü eşliğinde çiğ köfte yoğururken bu esnada canlı yayın yapan Y.S.Ç.’ye çiğ köfte ikram ediyor. Görüntülerde, "parti"nin yapıldığı iddia edilen caminin müezzini H.K.’nin de bu esnada yeşillik doğradığı görülüyor.

İddiaya göre İlçe Müftülüğü tarafından yayından kaldırılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kayıt altına alındı.

Camide çiğ köfte partisini canlı yayınlayan Y.S.Ç.'nin aynı zamanda Diyanet-Sen Saray İlçe Başkanı olduğu belirtiliyor.

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