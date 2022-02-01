Kılıçdaroğlu'nun 'sapığım' dediği Nevzat Kanlı konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı son videoda 'son laik bükücü" adlı hesaptan kendisine küfür edildiğini ve bu hesabın sahibinin "sapığım" dediği Nevzat Kanlı olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu’nun hedef gösterdiği Nevzat Kanlı iddiaları reddederek “Yargıda hesaplaşacağız” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, kendisine karşı trol şebekesi kurulduğunu iddia etti.

Videoda bazı isimler de sayan Kılıçdaroğlu, "Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler" dedi.

Konuşmasında Kılıçdaroğlu, “Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir troll ağının nasıl çalıştırıldığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimizde. 10 civarında taşıyıcı troll var. Bunların altında ise yeni örgütlenmiş sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların” iddiasında bulundu.

Kılıçdaroğlu: Sonucu çok ağır olur

‘Son Laik Bükücü’ adlı hesabın ‘Nevzat Kanlı’ isimli şahıs tarafından kullanıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Sabri Kontek, Jaba Recep 8, The Marginale gibi hesapların da isimlerini zikretti.

Kılıçdaroğlu, “Sevgili troller size bir tavsiye: Hepinizi biliyoruz. Verdikleri üç-beş kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonucu çok ağır olur” diye seslendi.

Elindeki raporu okuyan Kılıçdaroğlu “'Nevzat Kanlı 35'…Diğer namı ‘Son laik bükücü'. Nevzat Kanlı benim sapığım gibi bir şey. Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşüyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek.' dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından CHP’liler de harekete geçti. ‘İşte Son Laik Bükücü’ adlı hesabı kullanan Nevzat Kanlı, ‘İşte The Marginale hesabını kullanan Emrah Atilla’ gibi paylaşımlarla isim, resim ve sosyal medya adreslerini yayınladılar. İsmi ve resmi yayınlanan Nevzat Kanlı ise iddiaları yalanladı.

"Ne trolü tekstil işçisiyim"

Yeni Şafak’a konuşan 53 yaşındaki Kanlı, kendisini hedef gösterenlerle yargı önünde hesaplaşacağını belirterek şunları söyledi: “Ben doğru dürüst Twitter kullanmayı bile bilmem. Telefonu sadece aramalar için kullanan bir insanım. 2 bin 500 liraya kiralık bir evde oturuyorum, o kira bile çok geliyor. Ne trolü, ne maaşı? Tekstilde çalışıyorum, sizinle de şu anda makinenin başında konuşuyorum. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem ismimi ve resmimi kullanarak paylaşım yaptıktan sonra onlarca hakaret, aşağılama ve küfürler aldık. Torunlarımın, çocuklarımın eşimin resmini kullanarak hedef gösterdiler. Mernis’ten alınmış resmi kimlik bilgilerimi paylaştılar. Evimin adresini, oturduğum binanın resmini paylaştılar. Eren Erdem’e iddianın yalan olduğunu söylesek de paylaşımını kaldırmadı. Hala küfür yağıyor. Avukata şikayet dilekçemi verdim.”