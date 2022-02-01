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Sokak röportajında 'telefonunu çıkar' diyen kadına öyle bir söz söyledi ki Twitter yıkıldı! Sözleri tepki çekti

Sokak röportajında telefonunun markası sorulunca küfürlü cevap veren kızın görüntüleri, Twitter'de gündem oldu. Bazı kullanıcılar genç kıza destek verirken bazıları ise sözlerine tepki gösterdi.

Son günlerde 'telefonunu çıkar' videoları internette popüler olmaya başladı. Ekonomik konuların öne çıktığı şu günlerde, bu tarz videoların paylaşımı daha da arttı. YouTube'da yine böyle bir video paylaşıldı. Toler Medya isimli kanalın paylaştığı video, internette çok sayıda etkileşim aldı.

'Yarın seçim olsa kime oy verirsin' konulu röportaj sonrası, bir bayanın, "Telefonun ne, telefon markanı çıkar söyle." demesi üzerine, röportajı yapan kızın küfrederek, "G*tüne mi sokcan telefonumu, kafasız. Sanane benim telefonumun markasından.", diye cevap vermesi ortamı bir anda gerdi.

Telefonu ağzına soktu
Geçtiğimiz aylarda Sade Vatandaş" isimli Youtube kanalı bir röportaj gerçekleştirmişti. Röportaj sırasında bir yurttaş, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini istediği bir adamın ağzına telefon sokmuştu.

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