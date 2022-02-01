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HDP

HDP'li Meral Danış Beştaş mecliste Kürtçe şarkı söyleyip protesto etti! Emniyet gerçeği açıkladı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İstiklal Caddesi'nde polisin engellediği iddia edilen Kürtçe şarkıyı Meclis'te söyledi.

Sosyal medyada yayılan bir videoda İstiklal Caddesi’nde Kürtçe sokak müziği yapan gençlerin, polis tarafından engellendiği iddia edilmişti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin engellendiğini iddia ederek olayı protesto etti. Beştaş, "Yaramina bedewe" isimli Kürtçe şarkıyı Meclis kürsüsünde söyledi.

Emniyet'ten açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iddialar yalanlanırken, "Müzik yapılırken oluşan kalabalığın güzergâhta kullanılan tramvay ile ambulans ve itfaiye araçlarının geçişine mani olduğu, vatandaşlardan ve çevredeki işletme sahiplerinden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır. İlgili kurumlarla koordineli olarak yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde İstiklal Caddesi üzerinde belirlenen noktalarda her türlü müzik yayınına müsaade edilmiş; ancak sonradan belirlenen noktaların kaldırılması sebebiyle müdahale yapılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçe’nin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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